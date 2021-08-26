В Севастополь на ПМЖ понаехало больше всего россиян

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В 2020 году в Севастополе зафиксировано самое высокое сальдо внутренней миграции (разница между приехавшими и уехавшими).

Миграционный прирост в городе-герое за минувший год составил 184,7 человек на 10 тысяч населения, говорится в исследовании РБК данных Росстата.

В целом, как сказано в публикации, россияне продолжали переезжать с севера на юг и с востока на запад. В этой тенденции нет ничего нового: люди едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы, объяснил изданию демограф Алексей Ракша.

Среди лидеров по количеству внутренних мигрантов также находятся Крым, Адыгея и Краснодарский край, а также Ленинградская область и Подмосковье, то есть ближайшие к крупным городам.

«Заметен приток людей не в столицы, а в окружающие их регионы, где жизнь дешевле», — пояснил РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский.

В целом, уровень внутренней миграции в России стал самым низким за последние 9 лет. Эксперты объясняют это пандемией, в острой фазе которой переезды россиян из одного региона в другой не могли не снизиться. Кроме того, в период наиболее серьезных ограничительных мер в регионах не работали МФЦ и паспортные столы, отметил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян.

«По всей миграции, и внешней и внутренней, главное проседание пришлось на апрель—май 2020 года, — сказал он. — 2019, 2020 и 2021 годы стали периодом, когда внутренняя миграция в принципе сокращалась, и это началось еще до пандемии».

Социолог уверен, что в 2021 году можно ожидать «некоторый прирост» потока внутренних мигрантов по сравнению с прошлым, но вряд ли он будет большим.

В тексте использованы материалы: Форпост

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