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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

10:26 четверг, 26 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

фото © pravda.com.ua

За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2670 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 500 человек, выздоровевших за весь период – 58 777 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

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