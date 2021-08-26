Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса ● Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов ● В Крыму резко выросла смертность от коронавируса ● В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей ● Коронавирусом в Крыму массово болеют туристы и персонал отелей
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса
фото © pravda.com.ua
За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2670 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 500 человек, выздоровевших за весь период – 58 777 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса
За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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