Власть
В Крыму предложили решение проблемы пробок на трассе Симферополь - Евпатория
Основная причина пробок на трассе Симферополь-Евпатория — три нерегулируемых пешеходных перехода в районе поселка Прибрежное, у памятника «Героям Прибрежного» и участок у озера Сасык-Сиваш.
«Мы предлагаем установку на неконтролируемых пешеходных переходах «Табло вызова пешеходов» с задержкой включения светофора не менее 5 минут, обустройство дополнительных ограждений, а также обустройство дополнительных заградительных конструкций возле озера Сасык-Сиваш», — говорится в сообщении региональной общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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