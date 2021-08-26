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Власть

В Крыму предложили решение проблемы пробок на трассе Симферополь - Евпатория

Основная причина пробок на трассе Симферополь-Евпатория — три нерегулируемых пешеходных перехода в районе поселка Прибрежное, у памятника «Героям Прибрежного» и участок у озера Сасык-Сиваш.

«Мы предлагаем установку на неконтролируемых пешеходных переходах «Табло вызова пешеходов» с задержкой включения светофора не менее 5 минут, обустройство дополнительных ограждений, а также обустройство дополнительных заградительных конструкций возле озера Сасык-Сиваш», — говорится в сообщении региональной общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

15 суток за выгул собаки в полете: задержана пассажирка самолета из Крыма. Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая во время полета отправила собаку на прогулку по салону. Об этом сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

С 1 сентября на российских дорогах появится новый знак. В России с 1 сентября появится новый знак фотовидеофиксации взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками.

Власти Крыма рассмотрят возможность сделать кольцевую дорогу на «Пневматике». Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен состоянием дворов в симферопольском микрорайоне «Пневматика» и организацией движения, пообещав оборудовать три автостоянки и, возможно, кольцевой объезд.

Близ Ласточкиного гнезда временно введут одностороннее движение. В районе поселка Кореиз и Ласточкиного гнезда на отдельных участках дороги изменят схему движения и введут одностороннее движение.

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