Происшествия
В Крыму попытка разнять драку обернулась для посетителя кафе уголовным делом
В одном из увеселительных заведений Симферополя между двумя молодыми людьми из разных компаний возник конфликт, который скоро перерос в драку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Один из свидетелей конфликта решил разнять дерущихся, он подбежал и попытался встать между ними, в результате чего один мужчина упал, ударившись об асфальт.
Медики диагностировали у него перелом свода черепа.
В отношении 46-летнего мужчины-миротворца возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.
В МВД предостерегают от общения с пьяными. «Если к вам подошел человек в состоянии алкогольного опьянения и ситуация похожа на конфликтную — в этом случае вам следует избегать грубых фраз, резких повышений голоса, угроз. Лучше всего сразу покинуть место конфликта», — подчеркнули правоохранители.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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