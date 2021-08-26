В Крыму попытка разнять драку обернулась для посетителя кафе уголовным делом

В одном из увеселительных заведений Симферополя между двумя молодыми людьми из разных компаний возник конфликт, который скоро перерос в драку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Один из свидетелей конфликта решил разнять дерущихся, он подбежал и попытался встать между ними, в результате чего один мужчина упал, ударившись об асфальт.

Медики диагностировали у него перелом свода черепа.

В отношении 46-летнего мужчины-миротворца возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В МВД предостерегают от общения с пьяными. «Если к вам подошел человек в состоянии алкогольного опьянения и ситуация похожа на конфликтную — в этом случае вам следует избегать грубых фраз, резких повышений голоса, угроз. Лучше всего сразу покинуть место конфликта», — подчеркнули правоохранители.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Газовый баллон взорвался во время пожара под Судаком. Газовый баллон взорвался в летней кухне частного домовладения во время пожара, произошедшего в селе Веселое под Судаком.

К берегу Крыма прибило тело украинца, утонувшего с сыном под Херсоном. На пляже поселка Черноморского, что на западе Крыма, найдено тело 41-летнего мужчины.

25-летний отдыхающий из Тольятти утонул в Крыму. В Коктебеле в море утонул 25-летний турист. Мужчина приехал на отдых в Крым из Тольятти.

Крымчанин украл у отдыхающей машину и попал в ДТП. Отдыхающая, приехавшая в Ялту с дочерью, сообщила в полицию о пропаже автомобиля Toyota.