Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +27
море +26

Происшествия

В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру

15:08 четверг, 26 августа 2021
Алушта
В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру

фото © Новости Крыма

Глава администрации Алушты Галина Огнева вручила благодарности трем жителям Партенита, которые задержали вооруженного ножом дебошира.

«Никита Фомин, Арсений Машенцев, Александр Минаев- герои нашего времени! И пусть эти молодые люди скромно говорят, что ничего героического в их поступке нет, мы выражаем им благодарность и восхищаемся их смелостью. Находясь на рабочем месте ребята, рискуя собственной жизнью, задержали нарушителя, вооруженного ножом, который сначала ранил охранника санатория, а затем кинулся на медицинскую сестру», — рассказала глава администрации.

По ее словам, молодые люди смогли обезвредить опасного нарушителя. До приезда врачей и полиции они не только удерживали дебошира связанным, но и оказывали первую медицинскую помощь, так как он сам себе сильно разрезал руку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

К берегу Крыма прибило тело украинца, утонувшего с сыном под Херсоном. На пляже поселка Черноморского, что на западе Крыма, найдено тело 41-летнего мужчины.

25-летний отдыхающий из Тольятти утонул в Крыму. В Коктебеле в море утонул 25-летний турист. Мужчина приехал на отдых в Крым из Тольятти.

Крымчанин украл у отдыхающей машину и попал в ДТП. Отдыхающая, приехавшая в Ялту с дочерью, сообщила в полицию о пропаже автомобиля Toyota.

В Крыму парапланерист столкнулся с легковым автомобилем. В Крыму парапланерист врезался в легковой автомобиль.

Происшествия
В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру

В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру

Глава администрации Алушты Галина Огнева вручила благодарности трем жителям Партенита, которые задержали вооруженного ножом дебошира.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 26 августа

Какой сегодня праздник 26 августа фото

Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Севастополе разрушается стена у памятника затопленным кораблям

В Севастополе разрушается стена у памятника затопленным кораблям

Стена с якорями и мемориальной доской возле памятника затопленным кораблям в Севастополе разрушается.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации