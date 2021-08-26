В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру

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Глава администрации Алушты Галина Огнева вручила благодарности трем жителям Партенита, которые задержали вооруженного ножом дебошира.

«Никита Фомин, Арсений Машенцев, Александр Минаев- герои нашего времени! И пусть эти молодые люди скромно говорят, что ничего героического в их поступке нет, мы выражаем им благодарность и восхищаемся их смелостью. Находясь на рабочем месте ребята, рискуя собственной жизнью, задержали нарушителя, вооруженного ножом, который сначала ранил охранника санатория, а затем кинулся на медицинскую сестру», — рассказала глава администрации.

По ее словам, молодые люди смогли обезвредить опасного нарушителя. До приезда врачей и полиции они не только удерживали дебошира связанным, но и оказывали первую медицинскую помощь, так как он сам себе сильно разрезал руку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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