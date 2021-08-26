Власть
В Феодосии перекроют рейд и закроют пляжи: будут взрывать авиабомбу
В пятницу 27 августа спасатели МЧС проведут операцию по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-100, обнаруженной на дне Феодосийского залива.
По данным пресс-службы администрации города, для этого район опасных работ оцепят, временно перекроют доступ к нескольким городским пляжам, а также запретят судоходство.
Как уточнили в местном подразделении МЧС, боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен 24 августа, примерно в полукилометре от берега на глубине 5-7 метров. Работы по обезвреживанию авиабомбы планируется провести в период с 6. 30 до 8.30.
«Принято решение на время проведения специальных работ оцепить береговую линию от пляжа у бывшей базы «Ай-Петри» до шестой буны, и вывести людей из района оцепления, закрыть судоходство в данном районе, обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи», - сообщили в ведомстве.
Ранее в Севастополе на строительном объекте вблизи трассы и парка обнаружили боеприпас, радиус разлета осколков которого при подрыве превышает километр.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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