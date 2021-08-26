В Алуште раскрыта схема мошенничества по муниципальному контракту на 1,4 млн рублей

Приговор по уголовному делу был вынесен директору одного из местных предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

В октябре 2018 года между Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты и предприятием, которое возглавлял подсудимый, был заключен муниципальный контракт на проведение комплекса кадастровых работ по образованию земельных участков под автомобильными дорогами местного значения. Злоумышленник, зная, что работы по контракту были не выполнены, предоставил в администрацию акты об их приемке.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя подсудимый был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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