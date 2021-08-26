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Происшествия

Тройное ДТП под Бахчисараем: есть пострадавшие

Три человека получили травмы в дорожной аварии с участием трех легковых автомобилей под Бахчисараем.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС. ДТП произошло накануне вечером около села Дачное.

На помощь пострадавшим оперативно выехали спасатели и бригады медиков.

«Произошло столкновение трех легковых автомобилей, при этом трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Бахчисарайские спасатели отряда «Крым-Спас» обеспечили комплекс противопожарных мер, а также оказали пострадавшим первую неотложную помощь, после чего транспортировали троих мужчин к автомобилям скорой помощи», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, накануне вечером помощь спасателей понадобилась в поселке Коктебель, где на «зебре» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в числе пострадавших – пешеход.

«На пешеходном переходе произошло столкновение автомобилей «ВАЗ 2115» и Honda, в результате чего один из автомобилей сбил переходящего дорогу человека.

Спасатели предприняли необходимые противопожарные меры для предотвращения возгорания. Пострадавшие доставлены в феодосийскую больницу», - добавили в МЧС. Как ранее сообщалось, в Симферополе погоня за пьяным водителем закончилась ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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