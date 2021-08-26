Суд отказался смягчать приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»

Вступил в силу судебный приговор по уголовному делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис». 24 августа этого года суд апелляционной инстанции отклонил жалобу осужденного и его защитника на вынесенный судом первой инстанции приговор.

«Таким образом приговор суда первой инстанции вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Напомним: в феврале 2019 года в караоке-баре «Бенефис» на проспекте Октябрьской революции около трех часов ночи произошла драка с участием троих вооруженных злоумышленников и двух посетителей заведения. Один из посетителей в результате потасовки получил смертельное ножевое ранение и погиб на глазах у жены.

По словам потерпевшей, завязавшие драку дебоширы были сильно пьяны, агрессивны, нецензурно оскорбляли присутствовавших и никак не реагировали на просьбы прекратить свои действия.

Нападавшие были оперативно задержаны. Одному из них — 42-летнему выходцу из Дагестана Юсупу Шамсудинову было предъявлено обвинение в убийстве. Двоим другим нападавшим — Абдурахманову и Курбанову вменялось совершение хулиганства.

Изначально уголовное дело в отношении Шамсудинова было инициировано по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), однако позже статьи были переквалифицированы.

Решением Севастопольского городского суда 20 мая 2020 года Шамсудинов был признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и получил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан был выплатить супруге погибшего 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда. Однако такое решение не устроило ни одну из сторон, и адвокат потерпевшей обжаловал его.

В феврале 2021 года по решению Верховного суда Российской Федерации резонансное дело было направлено на новое рассмотрение в Севастопольский городской суд в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства.

В июне этого года суд ужесточил наказание Шамсудинову. Осужденный признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганские действия с применением ножа в составе группы лиц). Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и возмещению морального вреда вдове погибшего в размере двух миллионов рублей.

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