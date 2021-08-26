Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +28
море +26

Власть

Строительство игорной зоны в Крыму начнется в сентябре

08:20 четверг, 26 августа 2021

Инвестор приступит к строительству игорной зоны на южном берегу Крыма в сентябре, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его данным, строительство займет около двух лет.

Весной Аксенов сообщал о проведении подготовительных работ. Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк тогда же рассказал, что строительство комплекса должно было начаться в первые месяцы 2021 года, но было отложено из-за ситуации с коронавирусом.

В октябре 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. Она расположится на территории бывшего санатория «Фортуна» в поселке Кацивели. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру. Ученые из Университета Падуи в Италии заявили, что миру в ближайшее время угрожает новая опасная пандемия.

В Крыму археологи нашли крематорий римского периода. Древний крематорий обнаружили археологи во время раскопок в пригороде Севастополя, где будет построен историко-археологический парк, сообщила замдиректора Института истории материальной культуры Наталья Соловьева.

В России назвали ключевые проблемы Крыма. Две ключевые проблемы, которые Крыму необходимо сегодня преодолевать, – это изношенная инфраструктура и отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство.

Дворняги из Крыма «сбежали» в Германию и там счастливы. Сестрам-дворнягам из Симферополя не смогли найти хозяев в Крыму. Как собаки умудрились променять крымский двор на уют в Германии, рассказала зооволонтер Ольга Аулова, пишет КП-Крым.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 26 августа

Какой сегодня праздник 26 августа фото

Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

Масштабная подготовка к предстоящему учебному году ведется в Крыму, работа образовательных организаций так же, как и в прошлом году, предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации