Власть
Строительство игорной зоны в Крыму начнется в сентябре
Инвестор приступит к строительству игорной зоны на южном берегу Крыма в сентябре, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его данным, строительство займет около двух лет.
Весной Аксенов сообщал о проведении подготовительных работ. Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк тогда же рассказал, что строительство комплекса должно было начаться в первые месяцы 2021 года, но было отложено из-за ситуации с коронавирусом.
В октябре 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. Она расположится на территории бывшего санатория «Фортуна» в поселке Кацивели. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.
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