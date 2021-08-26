Симферопольцы остались без интернета после повреждения 15 линий связи

Подрядчик во время выполнения земляных работ в Симферополе повредил сразу 15 волоконно-оптических линий связи.

Об этом сообщила пресс-служба мининформа республики.

«При проведении земляных работ подрядчиком АО «Генбанк» ООО «ЭК Сота-строительство» 25 августа 2021 года ориентировочно в 21.00 на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова Симферополя было повреждено порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов связи Республики Крым», – говорится в сообщении.

Из-за действий подрядчика часть жителей Симферополя и окрестных населенных пунктов остались без интернета или с трудом получали к нему доступ.

Восстановительные работы завершились ближе к 2.00 26 августа, доступ был восстановлен в полном объеме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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