Происшествия
Симферопольцы остались без интернета после повреждения 15 линий связи
Подрядчик во время выполнения земляных работ в Симферополе повредил сразу 15 волоконно-оптических линий связи.
Об этом сообщила пресс-служба мининформа республики.
«При проведении земляных работ подрядчиком АО «Генбанк» ООО «ЭК Сота-строительство» 25 августа 2021 года ориентировочно в 21.00 на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова Симферополя было повреждено порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов связи Республики Крым», – говорится в сообщении.
Из-за действий подрядчика часть жителей Симферополя и окрестных населенных пунктов остались без интернета или с трудом получали к нему доступ.
Восстановительные работы завершились ближе к 2.00 26 августа, доступ был восстановлен в полном объеме.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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