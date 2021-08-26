Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +28
море +26

Происшествия

Симферопольцы остались без интернета после повреждения 15 линий связи

Подрядчик во время выполнения земляных работ в Симферополе повредил сразу 15 волоконно-оптических линий связи.

Об этом сообщила пресс-служба мининформа республики.

«При проведении земляных работ подрядчиком АО «Генбанк» ООО «ЭК Сота-строительство» 25 августа 2021 года ориентировочно в 21.00 на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова Симферополя было повреждено порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов связи Республики Крым», – говорится в сообщении.

Из-за действий подрядчика часть жителей Симферополя и окрестных населенных пунктов остались без интернета или с трудом получали к нему доступ.

Восстановительные работы завершились ближе к 2.00 26 августа, доступ был восстановлен в полном объеме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Керчью построили дамбу для защиты от паводков. Строители завершили возведение дамбы в селе Бондаренково под Керчью, в районе реки Булганак.

На полигоне ТКО в Севастополе обнаружены серьезные нарушения. На мусорном полигоне «Первомайская балка» в Севастополе выявлено 31 нарушение природоохранного законодательства.

Крымчан рассмешил новый тротуар с «озеленением» в Симферополе. Люди в соцсети обсуждают ноу-хау, некоторые считают курьез задумкой проектировщиков.

В центре Симферополя снова отремонтировали просевшую плитку. Сотрудники симферопольского МБУ «Город» восстановили дорожное покрытие на улице Карла Маркса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 26 августа

Какой сегодня праздник 26 августа фото

Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

Масштабная подготовка к предстоящему учебному году ведется в Крыму, работа образовательных организаций так же, как и в прошлом году, предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации