Власть
Россиян предупредили о риске ухудшения криминогенной ситуации
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Криминогенная ситуация в России может ухудшиться уже осенью из-за ситуации в Афганистане, это может быть вызвано в том числе наплывом нелегалов через страны СНГ.
Об этом со ссылкой на президента российской секции Международной полицейской ассоциации Юрия Жданова сообщает РИА Новости.
«В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами, - сказал он. - Поэтому уже осенью в РФ каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем». При этом эксперт отметил, что пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но «уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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