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Власть

Россиян предупредили о риске ухудшения криминогенной ситуации

17:27 четверг, 26 августа 2021
Россиян предупредили о риске ухудшения криминогенной ситуации

фото © Новости Крыма

Криминогенная ситуация в России может ухудшиться уже осенью из-за ситуации в Афганистане, это может быть вызвано в том числе наплывом нелегалов через страны СНГ.

Об этом со ссылкой на президента российской секции Международной полицейской ассоциации Юрия Жданова сообщает РИА Новости.

«В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами, - сказал он. - Поэтому уже осенью в РФ каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем». При этом эксперт отметил, что пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но «уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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