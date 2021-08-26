Происшествия
Перед Крымским мостом фура протаранила автобус
фото © УГИБДД по Краснодарскому краю
Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса произошло на трассе Новороссийск – Керчь, транспорт следует только по одной полосе.
По информации пресс-службы ФКУ «Упродор Тамань», авария произошла на 102-м километре трассы в Темрюкском районе.
«26 августа в 16:00 на трассе А 290 Новороссийск – Керчь в районе поселка Соленый по направлению в город Керчь движение осуществляется по одной полосе. Причина - ДТП. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации», - проинформировали в ведомстве.
По информации краевого управления ГИБДД, столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус.
По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса «МАН», поворачивая налево в запрещенном для этого месте, столкнулся с движущимся большегрузным автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом.
«На момент ДТП в автобусе находилось 55 пассажиров, они направлялись из Республики Крым в город Курск автобусом, принадлежащим туристической фирме. Пять человек доставлены в больницу для осмотра, детей среди них нет», - рассказали в дорожной полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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