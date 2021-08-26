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Происшествия

Обиделся и застрелил: в Крыму военный получил 10 лет за убийство

17:59 четверг, 26 августа 2021

Военный суд приговорил военнослужащего к 10 годам колонии строгого режима и трем миллионам рублей компенсации морального вреда за убийство сослуживца.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Сообщается, что в октябре прошлого года в одной из воинских частей гарнизона при сдаче оружия караулом между военнослужащими произошел конфликт. Один из них обиделся на слова другого, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб сослуживцу. Тот умер на месте.

Действия злоумышленника суд квалифицировал как умышленное причинение смерти другому человеку (ч.1 ст. 105 УК РФ максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), а также незаконное приобретение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ максимальное наказание до 4 лет лишения свободы).

Уточняется, что компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей взыскана по гражданскому иску четырех потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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