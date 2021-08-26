Не загорелось: крымчанин пойдет под суд за неудавшийся поджог

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Правоохранители задержали жителя Советского района, который пытался поджечь недостроенный дом односельчанки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, пламя, которое могло уничтожить недострой, так и не разгорелось.

О попытке поджога дома правоохранителям сообщила его хозяйка.

Районные следователи немедленно возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний мужчина, ранее судимый за преступление, связанное с оборотом наркотиков.

«Следствием установлено, что злоумышленник проник в недостроенный дом, где на втором этаже поджег заготовленные им предметы для возгорания. Однако преступление до конца мужчина не довел, поскольку предметы не воспламенились по независящим от него причинам», - сказано в сообщении пресс-службы.

В данный момент по решению суда несостоявшийся поджигатель находится под стражей, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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