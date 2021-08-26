Курортный сезон
Развитие сюжета: Раскрыт способ сэкономить на жилье в Крыму ● Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде» ● Туристы матерят крымских отельеров ● В Крыму «дикари» заполонили все пляжи ● Турист сравнил отдых в «своем» Крыму и «гостеприимной Абхазии»
Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму
фото © Новости Крыма
Туристы и блогеры, не успевшие отдохнуть в Крыму летом, призывают друг друга не отчаиваться и делятся особенностями местного бархатного сезона. Многие боятся, что осеннюю поездку к морю может испортить погода.
Ранее россиянка, переехавшая в Крым несколько лет назад, перечислила минусы и плюсы бархатного сезона на полуострове. Женщина отметила, что к концу августа курорты полуострова заметно пустеют. Но это не повод огорчаться, что лето заканчивается, так как купальный сезон на море продолжается.
Минус бархатного сезона только один — может резко испортиться погода, а вместе с ней и пляжный отдых.
Однако, как правило, сентябрь в Крыму достаточно теплый, и можно смело принимать морские ванны и нежиться на пляже. По опыту многолетних наблюдений незначительные похолодания в начале осени на полуострове кратковременные и достаточно быстро сменяются теплом, поделилась руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Весь сентябрь — это в Крыму комфортный месяц: не так жарко и солнце не обжигает. Похолодает на два-три дня, потом снова потеплеет», — рассказала об особенностях крымской погоды синоптик.
По словам доцента Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, климатолога Владимира Рябова, сильных ливневых осадков этой осенью не предвидится. Поэтому, вероятнее всего, погода будет сухой и теплой.
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