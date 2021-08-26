На выходных на Ай-Петри откроют новый экстремальный маршрут

28 августа в одном из самых живописных мест Крыма, на горе Ай-Петри, КРОО «Фрирайт» откроет новый туристический объект — «Небесную тропу».

Длинна тропы составляет 360 метров, она располагается вдоль зубцов Ай-Петри.

«Мы стараемся разнообразить досуг крымчан и гостей полуострова, предлагая альтернативу пляжному отдыху. «Небесная тропа» — это самый протяженный экстремальный маршрут в Крыму, который не имеет аналогов. Тропа не оставит равнодушными любителей острых ощущений и подарит незабываемые эмоции. К тому же, с тропы открываются фантастические виды на Большую Ялту», — отметил руководитель КРОО «Фрирайт» Анри Канунов.

Объект будет доступен всем желающим с 12:00 28 августа. Для прохождения по мосту не требуется физической подготовки. Экстремалы младше 14 лет к прохождению тропы не допускаются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский растаман медленно убегал от полиции в центре Севастополя. Странное поведение человека заинтересовало полицию и прохожих.

В Севастополе отметили День Независимости Украины. 24 августа в День Независимости Украины в Севастополе возложили цветы у памятника Тарасу Шевченко,

В Крыму пройдут кастинги в балет TODES. Самая большая в России кастинг-платформа «Таврида.АРТ» проведет 120 кастингов, 25 из них пройдут на площадке одноименного фестиваля в Крыму с 8 по 12 сентября.

Какой сегодня праздник 25 августа. Сегодня, 25 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.