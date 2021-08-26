Общество
На выходных на Ай-Петри откроют новый экстремальный маршрут
28 августа в одном из самых живописных мест Крыма, на горе Ай-Петри, КРОО «Фрирайт» откроет новый туристический объект — «Небесную тропу».
Длинна тропы составляет 360 метров, она располагается вдоль зубцов Ай-Петри.
«Мы стараемся разнообразить досуг крымчан и гостей полуострова, предлагая альтернативу пляжному отдыху. «Небесная тропа» — это самый протяженный экстремальный маршрут в Крыму, который не имеет аналогов. Тропа не оставит равнодушными любителей острых ощущений и подарит незабываемые эмоции. К тому же, с тропы открываются фантастические виды на Большую Ялту», — отметил руководитель КРОО «Фрирайт» Анри Канунов.
Объект будет доступен всем желающим с 12:00 28 августа. Для прохождения по мосту не требуется физической подготовки. Экстремалы младше 14 лет к прохождению тропы не допускаются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский растаман медленно убегал от полиции в центре Севастополя. Странное поведение человека заинтересовало полицию и прохожих.
В Севастополе отметили День Независимости Украины. 24 августа в День Независимости Украины в Севастополе возложили цветы у памятника Тарасу Шевченко,
В Крыму пройдут кастинги в балет TODES. Самая большая в России кастинг-платформа «Таврида.АРТ» проведет 120 кастингов, 25 из них пройдут на площадке одноименного фестиваля в Крыму с 8 по 12 сентября.
Какой сегодня праздник 25 августа. Сегодня, 25 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму мужчина с ножом ранил охранника санатория и напал на медсестру
Глава администрации Алушты Галина Огнева вручила благодарности трем жителям Партенита, которые задержали вооруженного ножом дебошира.
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса
За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 26 августа фото
Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Крымнаш»: жадные и пьяные туристы бесят жителей Крыма
Путешественник рассказал, почему местные не рады гостям.
23 августа
Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде»фото
23 августа
В Севастополе разрушается стена у памятника затопленным кораблям
Стена с якорями и мемориальной доской возле памятника затопленным кораблям в Севастополе разрушается.