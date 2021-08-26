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Общество

На выходных на Ай-Петри откроют новый экстремальный маршрут

14:44 четверг, 26 августа 2021
Ялта

28 августа в одном из самых живописных мест Крыма, на горе Ай-Петри, КРОО «Фрирайт» откроет новый туристический объект — «Небесную тропу».

Длинна тропы составляет 360 метров, она располагается вдоль зубцов Ай-Петри.

«Мы стараемся разнообразить досуг крымчан и гостей полуострова, предлагая альтернативу пляжному отдыху. «Небесная тропа» — это самый протяженный экстремальный маршрут в Крыму, который не имеет аналогов. Тропа не оставит равнодушными любителей острых ощущений и подарит незабываемые эмоции. К тому же, с тропы открываются фантастические виды на Большую Ялту», — отметил руководитель КРОО «Фрирайт» Анри Канунов.

Объект будет доступен всем желающим с 12:00 28 августа. Для прохождения по мосту не требуется физической подготовки. Экстремалы младше 14 лет к прохождению тропы не допускаются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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