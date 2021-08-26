На крымских пляжах чиновники нашли мангалы вместо спасателей

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Проводя рейд по пляжам Евпатории, сотрудники Минкурортов Крыма обнаружили на двух из них используемые мангалы. Зато в зоне купания не оказалось матросов-спасателей, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверяя 58 пляжей городского округа Евпатории, чиновники обращали внимание на санитарное состояние мест массового отдыха и соблюдение требований Роспотребнадзора, связанных с риском распространения коронавируса. Ну и, конечно же, контролировали безопасность пляжных услуг, в том числе дежурство матросов-спасателей.

Так, на пляже в поселке Заозерном проверяющие не обнаружили на информационных щитах памяток с рекомендациями по посещению пляжа в условиях риска распространения COVID-19 и контактов администрации зоны отдыха.

«На одном пляже из 26 отмечено неудовлетворительное санитарное состояние. Данные нарушения были устранены сотрудниками администраций пляжей в течение дня», — говорится в сообщении пресс-службы Минкурортов.

Что касается остальных 32 пляжей в центральной части Евпатории, то все территории оказались оснащены информационными щитами «установленного образца», а санитарное состояние признано удовлетворительным.

При этом на двух пляжах проверяющие заметили два установленных и используемых мангала, еще на двух пляжах отсутствовали матросы-спасатели.

Примечательно, что, по данным Минкурортов, в этом сезоне в Евпатории стало больше пляжей, песок на которых ежедневно просеивают уборочными машинами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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