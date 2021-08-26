Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +28
море +26

Происшествия

Крымчанин забил знакомого до смерти за неопрятный вид

10:14 четверг, 26 августа 2021
Крымчанин забил знакомого до смерти за неопрятный вид

фото © Новости Крыма

55-летний житель Щелкино избил знакомого, который пришел к нему домой.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, причиной гнева хозяина квартиры стал неопрятный вид гостя. По данным правоохранителей, происшествие случилось в марте.

Избиение произошло прямо в прихожей - раздраженный хозяин нанес потерпевшему десяток ударов кулаками в лицо и шею, и причинил черепно-мозговую травму, из-за которой мужчина позже скончался.

«Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник переместил потерпевшего в подъезд, оставив его на лестничной площадке и не оказав медицинской помощи», - сообщили правоохранители.

Отмечается, что своей вины злоумышленник не признал, однако Ленинский районный суд на основании доказательств, представленных следствием, все же приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам исправительной колонии строго режима.

К этому моменту приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Разбойника из Симферополя на четыре года отправили в колонию строгого режима. Суд приговорил 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя крымской столицы к 4 годам тюрьмы и ограничению свободы еще на год за разбой с применением оружия.

Африканец охмурил жительницу Севастополя и лишил ее денег. Севастопольские полицейские задержали африканца, который подозревается в крупном мошенничестве в отношении доверчивой крымчанки.

В Крыму полицейский-боксер в одиночку задержал троих любителей «солей». В Симферопольском районе полицейский в одиночку задержал троих подозреваемых в совершении преступления.

Мечтавшая об отдыхе в Крыму россиянка перевела мошеннику 91 тысячу рублей. Мошенники продолжают обманывать желающих отдохнуть в Крыму, сообщает МВД .

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса

За 25 августа на территории Крыма зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 26 августа

Какой сегодня праздник 26 августа фото

Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

Масштабная подготовка к предстоящему учебному году ведется в Крыму, работа образовательных организаций так же, как и в прошлом году, предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации