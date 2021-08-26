Крымчанин забил знакомого до смерти за неопрятный вид

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55-летний житель Щелкино избил знакомого, который пришел к нему домой.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, причиной гнева хозяина квартиры стал неопрятный вид гостя. По данным правоохранителей, происшествие случилось в марте.

Избиение произошло прямо в прихожей - раздраженный хозяин нанес потерпевшему десяток ударов кулаками в лицо и шею, и причинил черепно-мозговую травму, из-за которой мужчина позже скончался.

«Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник переместил потерпевшего в подъезд, оставив его на лестничной площадке и не оказав медицинской помощи», - сообщили правоохранители.

Отмечается, что своей вины злоумышленник не признал, однако Ленинский районный суд на основании доказательств, представленных следствием, все же приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам исправительной колонии строго режима.

К этому моменту приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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