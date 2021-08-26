Происшествия
Крымчанин ранил ножом сожителя матери и выкинул оружие в реку
Симферопольские полицейские по горячим следам задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на сына своей возлюбленной.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Как рассказали в ведомстве, тревожный сигнал поступил в полицию из городской больницы, куда с ножевым ранением груди и бедра доставили 43-летнего симферопольца.
Оперативники быстро вышли на след и задержали по подозрению в совершении преступления сожителя матери потерпевшего. Он во всем признался.
«По его словам, после совместного распития спиртных напитков, на почве взаимного недопонимания между ними возник конфликт. В результате подозреваемый схватил кухонный нож и нанес ранение оппоненту. Осознав содеянное, чтобы скрыть следы своего преступления, мужчина выкинул нож в протекающую рядом реку и попытался скрыться», - рассказали в ведомстве.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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