Крымчанин ранил ножом сожителя матери и выкинул оружие в реку

Симферопольские полицейские по горячим следам задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на сына своей возлюбленной.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Как рассказали в ведомстве, тревожный сигнал поступил в полицию из городской больницы, куда с ножевым ранением груди и бедра доставили 43-летнего симферопольца.

Оперативники быстро вышли на след и задержали по подозрению в совершении преступления сожителя матери потерпевшего. Он во всем признался.

«По его словам, после совместного распития спиртных напитков, на почве взаимного недопонимания между ними возник конфликт. В результате подозреваемый схватил кухонный нож и нанес ранение оппоненту. Осознав содеянное, чтобы скрыть следы своего преступления, мужчина выкинул нож в протекающую рядом реку и попытался скрыться», - рассказали в ведомстве.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Африканец охмурил жительницу Севастополя и лишил ее денег. Севастопольские полицейские задержали африканца, который подозревается в крупном мошенничестве в отношении доверчивой крымчанки.

В Крыму полицейский-боксер в одиночку задержал троих любителей «солей». В Симферопольском районе полицейский в одиночку задержал троих подозреваемых в совершении преступления.

Мечтавшая об отдыхе в Крыму россиянка перевела мошеннику 91 тысячу рублей. Мошенники продолжают обманывать желающих отдохнуть в Крыму, сообщает МВД .

Крымчанин украл сигареты на 700 тысяч рублей. Житель Бахчисарайского района Крыма приехал в село Калиновка Ленинского района ночью, чтобы ограбить продуктовый магазин.