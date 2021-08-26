Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса

Крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») ожидается в Крыму в ближайшие дни.

Об этом на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 85951 дозу. В ближайшие дни ожидается поставка еще «Спутника» в количестве 16800 доз», – уточнил Остапенко.

Всего в Крым с начала прививочной кампании поступило 549910 доз вакцины.

По данным минздрава, первым компонентом в Крыму вакцинировано 463959 человек, вторым – 414939. Таким образом, привита уже почти четверть населения республики. Накануне сообщалось, что четверть населения Севастополя привита от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко выросла смертность от коронавируса. Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.

Коронавирусом в Крыму массово болеют туристы и персонал отелей. Заражения коронавирусом за неделю выявлены у 40 человек в санаториях Крыма.

Сразу 20 случаев гонконгского гриппа выявили в Крыму. Специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили 20 случаев заболевания гриппом Н3N2 (гонконгский грипп) в Крыму на этой неделе.

COVID-19 бьет по Севастополю: умерших все больше. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.