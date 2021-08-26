Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов ● В Крыму резко выросла смертность от коронавируса ● В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей ● Коронавирусом в Крыму массово болеют туристы и персонал отелей ● Сразу 20 случаев гонконгского гриппа выявили в Крыму
Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса
Крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») ожидается в Крыму в ближайшие дни.
Об этом на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 85951 дозу. В ближайшие дни ожидается поставка еще «Спутника» в количестве 16800 доз», – уточнил Остапенко.
Всего в Крым с начала прививочной кампании поступило 549910 доз вакцины.
По данным минздрава, первым компонентом в Крыму вакцинировано 463959 человек, вторым – 414939. Таким образом, привита уже почти четверть населения республики. Накануне сообщалось, что четверть населения Севастополя привита от коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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