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Коронавирус в Крыму

Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса

09:52 четверг, 26 августа 2021

Крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») ожидается в Крыму в ближайшие дни.

Об этом на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 85951 дозу. В ближайшие дни ожидается поставка еще «Спутника» в количестве 16800 доз», – уточнил Остапенко.

Всего в Крым с начала прививочной кампании поступило 549910 доз вакцины.

По данным минздрава, первым компонентом в Крыму вакцинировано 463959 человек, вторым – 414939. Таким образом, привита уже почти четверть населения республики. Накануне сообщалось, что четверть населения Севастополя привита от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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