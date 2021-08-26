Какой сегодня праздник 26 августа

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Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды. На иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами (от чего икона получила и другое название свое — Семистрельная).

Особенно прославилась икона в 1830 году во время свирепствовавшей в Вологде холеры. Это бедствие навело страх на жителей и побудило их искать помощи у Пресвятой Богородицы. Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» была обнесена вокруг города с крестным ходом, после чего заболевания стали заметно утихать, и вскоре эпидемия совершенно прекратилась.

Празднование иконе Божией Матери Семистрельной или «Умягчение злых сердец» совершается 26 августа и в Неделю Всех святых (празднуется в первую Неделю по Пятидесятнице — переходящий праздник).

День музыкальной йоги (Musical Yoga Day)

26 августа ежегодно во многих странах отмечают День музыкальной йоги (Musical Yoga Day). Многие любители йоги очень любят заниматься под музыку, поэтому этот праздник создан именно для них. Йога под музыку – это фантастическое музыкальное путешествие для любого возраста. На самом деле, музыка помогает кому-то во время занятий достичь большего спокойствия и уравновешенности.

Йога – это целостное и многогранное учение о познании себя и окружающего мира, имеющее тысячелетнюю историю. В древности она была крайне закрытой системой, поскольку техники и практики были очень сильными и давали реальное могущество. Это наука очень конкретная, в ней много упражнений и методик, позволяющих реализовать свой внутренний потенциал, раскрыть заложенные в каждом человеке колоссальные физические и ментальные способности, поддерживать себя в прекрасной физической форме.

Занимаясь музыкальной йогой, человек выходит из рутинных «серых» будней в новый, совершенно фантастический и волшебный мир, начинает жить более яркой, насыщенной и полноценной жизнью.

Тихон Страстной

Народный праздник «Тихон Страстной» отмечается 26 августа (по старому календарю - 13 августа). В этот день церковь чествует воронежского епископа Тихона и преподобного Максима Исповедника. Другие названия праздника: «Тихонов день», «Максим-исповедник», «Спасовские деды». 26 августа крестьяне убирались в погребах, проверяли, не завелась ли там гниль или сырость. В субботу перед Максимом-исповедником поминали предков.

Также сегодня, 26 августа, отмечают такие праздники:

- Винный фестиваль (Madeira Wine Festival) в Португалии

- Праздник тринадцатой кошки

- День устраивания секретиков

- День собак (National Dog Day) в США

- День туалетной бумаги (National Toilet Paper Day) в США

- День вишневого эскимо (National Cherry Popsicle Day) в США

- День равноправия женщин (Women's Equality Day) в США

- День героев Намибии

- День трудящихся Ирана

- День покаяния в Папуа-Новая Гвинея

- День женщины-вебмастера (National WebMistress Day) в США

- День аргентинских актеров

- День национальных героев (National Heroes Day) на Филиппинах

- День солидарности (National Day of Solidarity) в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Ирина, Максим, Ксения, Ипполит, Евдокия, Тихон, Ириний (Ириней), Авундий, Конкордия, Парамон.

Что происходило 26 августа в прошлые годы

1071 - войска турок-сельджуков одерживают победу над византийцами в битве при Манцикерте: в плен попал византийский император Роман IV Диоген, ценой выкупа стала уступка туркам ряда земель в Малой Азии.

1346 - английские войска короля Эдуарда III наголову разгромили французов в битве при Креси в ходе Столетней войны (англичане впервые использовали пушки, что и решило исход сражения).

1907 - знаменитый иллюзионист Гарри Гудини исполнил невероятный фокус: будучи закованным в цепи и брошенный в воду умудрился всплыть на поверхность через 57 секунд.

1914 - в ходе Первой мировой войны войска Российской империи потерпели от немцев жестокое поражение в битве при Танненберге (командующий русской армии генерал Александр Самсонов застрелился).

1918 - большевики провели национализацию театров в Росии.

1978 - венецианский кардинал Альбино Лючани избран Папой римским (тоесть главой Римско-Католической церкви во всем мире): считал, что противоречие между словами и делами католиков порождает атеизм, пренебрежительно относился к дипломатическим интригам, причислен к лику святых.

1991 - управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина выбросился с балкона своей квартиры (многие исследователи считают это заказным убийством в связи с исчезновением «золота партии»).

1999 - знаменитый американский спринтер Майкл Джонсон установил новый мировой рекорд по бегу на 400 метров (результат составил ошеломляющие 43.18 секунды).

2008 - расчленение Грузии: в результате участия России в грузино-осетинском конфликте Президент России Д. А. Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии (немногие страны последовали примеру русских: Республика Никарагуа, Боливарианская Республика Венесуэла и Республика Науру).

2009 - открылся экспортный газопровод из России в Южную Осетию «Дзуарикау - Цхинвал» (является самым высокогорным в мире).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 августа. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 25 августа. Сегодня, 25 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 24 августа. Сегодня, 24 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.