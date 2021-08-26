Происшествия
К берегу Крыма прибило тело украинца, утонувшего с сыном под Херсоном
фото © ks.dsns.gov.ua
На пляже поселка Черноморского, что на западе Крыма, найдено тело 41-летнего мужчины.
По информации издания «Главред», это турист из Львова, который пропал вместе с восьмилетним сыном в Херсонской области Украины.
Львовяне пропали 19 августа. Последний раз отца с сыном видели плавающими на надувном матрасе. При этом тело мальчика нашли почти сразу, а труп мужчины отнесло течением на 40-50 км южнее — к берегам Крыма.
«Вчера нашли телo Mиши, отца Maтвейчикa, в Черноморском, Aвтoнoмнaя Рeспyбликa Kрым. 19 августа нa oстрoве Джaрылгaч, вблизи пгт Лaзyрное Скaдoвскoгo рaйoна, во время кyпaния в мoре отнесло нa нaдyвнoм матрасе двух человек: yченика 2-В клaсса нaшегo лицeя Kaчмaря Maтвея и его отца», — цитирует издание знакомую погибших Кристину Лeвицкую.
Сообщается, что в семье было трое детей. Мать Ирина с двумя дочками-школьницами осталась одна.
Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский подтвердил, что 23 августа отдыхающие из села Северного Далековского сельского поселения обнаружили труп на пляже и вызвали правоохранителей.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму, сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В тексте использованы материалы: Форпост
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