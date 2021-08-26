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Происшествия

Газовый баллон взорвался во время пожара под Судаком

14:16 четверг, 26 августа 2021
Судак

Газовый баллон взорвался в летней кухне частного домовладения во время пожара, произошедшего в селе Веселое под Судаком.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«В сооружении находилось четыре газовых баллона, три из которых оперативно были эвакуированы. Во время пожара произошел хлопок бытового газового баллона в результате отрыва вентиля», – сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что сообщение о происшествии поступило сегодня в 01.54. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в хозяйственной постройке с дровами, после чего перекинулся на кровлю летней кухни. 

Площадь пожара составила 100 кв. метров. Пострадавших нет. Огонь в кратчайшие сроки был локализован и полностью ликвидирован в течение 40 минут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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