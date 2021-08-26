Происшествия
Газовый баллон взорвался во время пожара под Судаком
Газовый баллон взорвался в летней кухне частного домовладения во время пожара, произошедшего в селе Веселое под Судаком.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
«В сооружении находилось четыре газовых баллона, три из которых оперативно были эвакуированы. Во время пожара произошел хлопок бытового газового баллона в результате отрыва вентиля», – сообщили в МЧС.
В министерстве отметили, что сообщение о происшествии поступило сегодня в 01.54. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в хозяйственной постройке с дровами, после чего перекинулся на кровлю летней кухни.
Площадь пожара составила 100 кв. метров. Пострадавших нет. Огонь в кратчайшие сроки был локализован и полностью ликвидирован в течение 40 минут.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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