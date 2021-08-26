«Дети и родители лгут» - власти о заражениях и пытках в «Ласпи»

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Подчиненная Михаила Развожаева обвинила в распространении фейков и срыве оздоровительного сезона матерей, пожаловавшихся на самый скандальный лагерь в Севастополе.

Начальник департамента образования Елена Богомолова впервые за три недели прокомментировала инцидент в «Ласпи», который, как пишет сайт движения «Севастопольские мамы», курирует сожитель чиновницы — директор ГАУ «Планета детства» Сергей Гриднев.

По словам госпожи Богомоловой, ей известно, кто раскручивал информационный шум вокруг детского лагеря, и в эфире «Крыма 24» предупредила неназванных лиц об уголовной ответственности. Она утверждает, что массовое заражение детей в «Ласпи» не подтвердилось, а издевательств над семилетним мальчиком не было, и никаких обращений от родителей никуда не поступало.

«Еще раз говорю, что просмотр видеокамер. Во-первых, не существует никаких насильственных каких-то синяков. Был разговор с уполномоченным, с родителями. Мальчик говорил какие-то вещи, придумал. Это же дети», — рассказала Елена Богомолова о внутреннем расследовании, которое она назвала завершенным. — «Такое ощущение второй год, что кто-то задался целью сорвать оздоровительную кампанию в Севастополе. Конечно, поставят точку следственные органы».

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Первого Севастопольского» встретились с матерями, сообщившими о пандемии в «Ласпи» и издевательствах вожатого. Анастасию Чернову возмутили заявления Елены Богомоловой, в том числе об ее пострадавшем сыне:

«Я считаю, что представитель власти не имеет права говорить в прямом эфире, что это все фейк, потому что мы обращались и в «Ласпи», и в департамент образования писали заявление, и коллективное обращение было».

Между тем, расследование, которое Богомолова считает исчерпанным, прокуратура продлила до 5 сентября, потому что выяснились новые эпизоды жестокого обращения с детьми в летнем лагере.

Новая рабочая неделя для Елены Богомоловой началась с еще одного инцидента. Начальник департамента образвования отчиталась губернатору, что все школы города готовы к учебному году, однако родители учащихся из Качи уличили чиновницу во лжи. Им было предложено самостоятельно закончить ремонт в школе №13 и вывести оттуда строительный мусор до 1 сентября.

Напомним, «Ласпи» не в первый раз попадает в криминальные хроники Севастополя. В июле 2018 года «Примечания» сообщали, как руководство лагеря стало фигурантом уголовного дела после массового отравления детей. Тогда проверка Роспотребнадзора установила, что причинами массового заболевания детей и вожатых оказались носители патогенного стафилококка среди работников пищеблока и грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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