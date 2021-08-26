Археологи нашли бронзовый перстень с Венерой на месте античной Акры под Керчью

Археологи во время исследования затопленного боспорского города Акра, расположенного под Керчью, нашли бронзовый перстень с изображением богини Венеры.

Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета со ссылкой на директора научно-образовательного центра «Археологические исследования» Виктора Вахонеева.

«Традиционно проводились подводные исследования на участке у городской оборонительной стены Акры, протянувшейся под водой на расстоянии около 150 метров. Тут был заложен раскоп, исследования которого проводились с помощью гидроэжектора. Одной из самых интересных находок стал бронзовый перстень с изображением Венеры с зеркалом на щитке. Второй участок, наземный, располагается в западной части городища. Тут на площади 50 квадратных метров проводились археологические раскопки домовладения II-III веков нашей эры, погибшего в пожаре», – рассказал он.

В настоящий момент завершился 11-й полевой сезон совместной археологической экспедиции по исследованию Акры.

Летом 2019 года Вахонеев озвучил идею по созданию в затопленном античном городе Акра подводного парка. В ноябре 2020 года он заявил, что археологи на берегу нашли продолжение города, находящегося ниже уровня моря.

По данным археологов, Акра была основана 2,5 тысячи лет назад. Более 100 лет археологи занимались ее поисками. Основной сложностью являлось то, что город скрыт под водой на глубине четырех метров. Археологические работы проводятся возле села Заветное в Ленинском районе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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