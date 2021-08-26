Аксенов разрешил посетить школьные линейки без QR-кодов о вакцинации

Глава Республики Крым Сергей Аксенов разрешил родителям школьников посетить торжественные линейки 1 сентября без предоставления сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом руководитель региона написал в соцсетях.

«Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября», – сообщил Аксенов.

При этом глава республики убедительно просит родителей строго соблюдать масочный режим на линейках.

Ранее заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина сообщила, что торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут во всех школах Симферополя на открытом воздухе для учащихся первых и одиннадцатых классов, а также их родителей.

Ключевое условие – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором: обязательный масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей. Масштабная подготовка к предстоящему учебному году ведется в Крыму, работа образовательных организаций так же, как и в прошлом году, предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

Все школы Севастополя перейдут на электронный журнал. С 1 сентября запланирован перевод всех севастопольских школ на электронный журнал и расписание.

В Крыму подорожал «набор первоклассника». Чтобы собрать первоклассника в этом году в Крыму родителям потребуется 18 тыс. 504 рубля для мальчика и 21 тыс. 560 рублей для девочки.

Стоимость набора первоклассника в Крыму выросла на четыре процента. Стоимость корзины для первоклассника выросла в Крыму за год в среднем на 4%.