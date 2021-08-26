Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 331 случай коронавируса ● Крым ожидает поставку крупной партии российской вакцины от коронавируса ● Власти Крыма приказали вакцинировать к сентябрю от коронавируса 80 процентов педагогов ● В Крыму резко выросла смертность от коронавируса ● В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей
Аксенов разрешил посетить школьные линейки без QR-кодов о вакцинации
Глава Республики Крым Сергей Аксенов разрешил родителям школьников посетить торжественные линейки 1 сентября без предоставления сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Об этом руководитель региона написал в соцсетях.
«Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября», – сообщил Аксенов.
При этом глава республики убедительно просит родителей строго соблюдать масочный режим на линейках.
Ранее заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина сообщила, что торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут во всех школах Симферополя на открытом воздухе для учащихся первых и одиннадцатых классов, а также их родителей.
Ключевое условие – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором: обязательный масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей. Масштабная подготовка к предстоящему учебному году ведется в Крыму, работа образовательных организаций так же, как и в прошлом году, предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.
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