«Желание ехать в Крым нет»: в Австрии резко осадили Лаврова

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В МИД Австрии заявили, что не имеют «ни желания, ни намерения направлять делегацию в Крым».

Австрия не собирается отправлять официальную делегацию в Крым. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Вене, сообщает Интерфакс в среду, 25 августа.

Лавров на вопрос о возможности посещения Крыма официальной делегацией из Австрии отметил, что убежден, что такое «желание у Австрии есть».

В свою очередь Шалленберг парировал: «Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но сейчас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым».

Затем Лавров заявил, что все же приглашает австрийского коллегу «и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крым».

Тогда приглашение посетить Москву Шалленберг принял, а насчет Крыма - воздержался.

Напомним, что ранее Лавров назвал Крымскую платформу «пустой затеей». У Крымской платформы якобы нет никаких перспектив, утверждает Лавров и указывает на «ложно понятую солидарность» ЕС и НАТО.

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