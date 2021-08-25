Власть
«Желание ехать в Крым нет»: в Австрии резко осадили Лаврова
фото © www.kommersant.ru
В МИД Австрии заявили, что не имеют «ни желания, ни намерения направлять делегацию в Крым».
Австрия не собирается отправлять официальную делегацию в Крым. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Вене, сообщает Интерфакс в среду, 25 августа.
Лавров на вопрос о возможности посещения Крыма официальной делегацией из Австрии отметил, что убежден, что такое «желание у Австрии есть».
В свою очередь Шалленберг парировал: «Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но сейчас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым».
Затем Лавров заявил, что все же приглашает австрийского коллегу «и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крым».
Тогда приглашение посетить Москву Шалленберг принял, а насчет Крыма - воздержался.
Напомним, что ранее Лавров назвал Крымскую платформу «пустой затеей». У Крымской платформы якобы нет никаких перспектив, утверждает Лавров и указывает на «ложно понятую солидарность» ЕС и НАТО.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов заставил крымских мэров написать ему письма от руки. Главы администраций городов Крыма напишут от руки объяснительные о причинах слабого контроля за соблюдением антиковидных мер.
Кадровая агония: в Симферополе накануне выборов сложилась патовая ситуация. В Симферополе менее чем за месяц до выборов сложилась патовая ситуация: власть вообще и муниципальную в частности необходимо срочно реабилитировать в глазах горожан, но заниматься этим некому.
МИД Украины опубликовал декларацию Крымской платформы. Рада призывает международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы «как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма».
Уволен один из заместителей главы администрации Симферополя. Из-за неудовлетворительного исполнения обязанностей уволен заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных.
Какой сегодня праздник 26 августа фото
Сегодня, 26 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму резко выросла смертность от коронавируса
Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Кадровая агония: в Симферополе накануне выборов сложилась патовая ситуация
В Симферополе менее чем за месяц до выборов сложилась патовая ситуация: власть вообще и муниципальную в частности необходимо срочно реабилитировать в глазах горожан, но заниматься этим некому.
15 часов назад
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченцафото
11 часов назад
Сразу 20 случаев гонконгского гриппа выявили в Крыму
10 часов назад
В Крыму парапланерист столкнулся с легковым автомобилем
16 часов назад
Крымский растаман медленно убегал от полиции в центре Севастополяфото, видео
6 часов назад
Коронавирусом в Крыму массово болеют туристы и персонал отелей
Заражения коронавирусом за неделю выявлены у 40 человек в санаториях Крыма.