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Власть

Все школы Севастополя перейдут на электронный журнал

С 1 сентября запланирован перевод всех севастопольских школ на электронный журнал и расписание.

Цифровую среду внедряют в школах региона с 2020 года. На образовательной платформе заложены возможности для дистанционных занятий, модуль для проведения видеоуроков, электронный учебный план, журнал и система автоматического составления расписания. Одновременно платформой могут пользоваться более трех тысяч учителей.

Как рассказала на сегодняшнем заседании правительства директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова, в прошлом году часть школ уже перешла в цифровую среду. Наиболее активными пользователями стали школы №35 и 48, севастопольский политехнический лицей. Кроме того, Осипова уточнила, что на платформе есть возможность коммуникации родителям, так что родительские чаты в ближайшее время станут архаизмом.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоимость набора первоклассника в Крыму выросла на четыре процента. Стоимость корзины для первоклассника выросла в Крыму за год в среднем на 4%.

В школах Севастополя начнут патриотически воспитывать. Новый учебный год в Севастополе может стать самым необычным в жизни учащихся и их родителей.

Губернатор Севастополя поручил повысить стоимость школьного завтрака на 13 рублей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уравнять стоимость школьных завтраков и обедов, предоставляемых обучающимся на бесплатной основе.

Учебный год в Крымском университете 1 сентября не начнется. В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского перенесли начало нового учебного года.

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