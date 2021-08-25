Власть
Все школы Севастополя перейдут на электронный журнал
С 1 сентября запланирован перевод всех севастопольских школ на электронный журнал и расписание.
Цифровую среду внедряют в школах региона с 2020 года. На образовательной платформе заложены возможности для дистанционных занятий, модуль для проведения видеоуроков, электронный учебный план, журнал и система автоматического составления расписания. Одновременно платформой могут пользоваться более трех тысяч учителей.
Как рассказала на сегодняшнем заседании правительства директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова, в прошлом году часть школ уже перешла в цифровую среду. Наиболее активными пользователями стали школы №35 и 48, севастопольский политехнический лицей. Кроме того, Осипова уточнила, что на платформе есть возможность коммуникации родителям, так что родительские чаты в ближайшее время станут архаизмом.
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