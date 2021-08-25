В центре Симферополя снова отремонтировали просевшую плитку

Сотрудники симферопольского МБУ «Город» восстановили дорожное покрытие на улице Карла Маркса.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«На просевшем участке была демонтирована плитка, убран слой старой подсыпки, засыпан свежий и установлена демонтированная плитка на место», - говорится в сообщении.

Отметим, плитка на ул. К. Маркса проседает далеко не в первый раз. Проводившаяся осенью 2016-го - зимой 2017-го годов грандиозная реконструкция центральных пешеходных улиц Симферополя с треском провалилась. Работы, на которые выделили 180 миллионов рублей, были проведены настолько некачественно, что потребовалась не одна, а несколько переделок. После этого пешеходную зону время от времени ремонтируют.

«А ведь умные люди говорили самозванцам: не уничтожайте центр, не вырубайте деревья, не воруйте нормальную плитку. Ту, которую вы раздолбили своей техникой, можно просто было поменять. Цена работ - до 500 тысяч. В результате центр, превратившийся в китч, постоянно обваливается и проседает. Даже после второго ремонта этого убожества», Топ, топ на одном месте... Одно и то же место ремонтируем из года в год», «Молодцы! А с причиной проседания разобрались? Там возможно и дальше «ползти» будет...», - пишут пользователи в группе «Администрация города Симферополя» в «ВК».

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