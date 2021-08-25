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Общество

В Севастополе отметили День Независимости Украины

В Севастополе отметили День Независимости Украины

фото © Крым.реалии

24 августа в День Независимости Украины в Севастополе возложили цветы у памятника Тарасу Шевченко,

Цветы к памятнику Шевченко начали нести с утра. Букеты составили из желтых и синих цветов, обвязывали лентами в цветах украинского флага. К вечеру у памятника лежало около десяти букетов.

Жители Гагаринского района Севастополя подходили к активистам, интересовались событием, по собственной инициативе вспоминали и читали возле памятника стихи Тараса Шевченко.

Памятники украинскому поэту, писателю и художнику Тарасу Шевченко в Севастополе открыли 24 августа 2004 года. Авторы монумента – львовские скульпторы Василий и Владимир Одреховские. На открытии памятника присутствовал министр культуры Украины.

В 2016 году группа жителей Гагаринского района Севастополя требовала снести памятник. Вместо Шевченко предлагали установить еще один бюст Александра Пушкина. Украинское национально-культурное общество Севастополя выразило протест по этому поводу, памятник сохранили.

В минувшем году в День Независимости Украины также возлагали цветы у памятника Тарасу Шевченко в Севастополе, а также к памятнику-стеле Киева в Ленинском районе города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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