Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +27
море +26

Происшествия

В Севастополе мужчина потерял сознание после прыжка в воду с высоты

В Севастополе спасли мужчину, который потерял сознание после прыжка в воду с большой высоты.

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. Инцидент произошел накануне вечером в районе дикого пляжа «Автобат» Балаклавского района.

На место происшествия оперативно вышла группа спасателей на катере. Они нашли отдыхающего и оказали ему первую помощь, после чего эвакуировали из труднодоступного места морем и передали бригаде скорой помощи. Поисково-спасательная операция длилась около полутора часов.

В ней приняли участие четыре человека.

Департамент общественной безопасности напоминает жителям и гостям города, что отдых в необорудованных местах несет угрозу жизни и здоровью.

Для купания необходимо выбирать официальные, специально оборудованные пляжи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов. Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.

Жителя Феодосии задавило катером в поселке Орджоникидзе. Жителя Феодосии задавило катером во время купания в море в бухте Двуякорная недалеко от поселка Орджоникидзе.

Пьяный водитель устроил ДТП в Симферополе, уходя от погони. 22-летний нетрезвый житель крымской столицы уходя от преследования правоохранителей совершил столкновение с автомобилем. Его задержал наряд вневедомственной охраны.

Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму. Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса

За 24 августа на территории Крыма зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру

Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру

Ученые из Университета Падуи в Италии заявили, что миру в ближайшее время угрожает новая опасная пандемия.

Происшествия
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму

С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму

Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации