В Севастополе мужчина потерял сознание после прыжка в воду с высоты

В Севастополе спасли мужчину, который потерял сознание после прыжка в воду с большой высоты.

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. Инцидент произошел накануне вечером в районе дикого пляжа «Автобат» Балаклавского района.

На место происшествия оперативно вышла группа спасателей на катере. Они нашли отдыхающего и оказали ему первую помощь, после чего эвакуировали из труднодоступного места морем и передали бригаде скорой помощи. Поисково-спасательная операция длилась около полутора часов.

В ней приняли участие четыре человека.

Департамент общественной безопасности напоминает жителям и гостям города, что отдых в необорудованных местах несет угрозу жизни и здоровью.

Для купания необходимо выбирать официальные, специально оборудованные пляжи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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