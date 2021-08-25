Происшествия
В Севастополе мужчина потерял сознание после прыжка в воду с высоты
В Севастополе спасли мужчину, который потерял сознание после прыжка в воду с большой высоты.
Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. Инцидент произошел накануне вечером в районе дикого пляжа «Автобат» Балаклавского района.
На место происшествия оперативно вышла группа спасателей на катере. Они нашли отдыхающего и оказали ему первую помощь, после чего эвакуировали из труднодоступного места морем и передали бригаде скорой помощи. Поисково-спасательная операция длилась около полутора часов.
В ней приняли участие четыре человека.
Департамент общественной безопасности напоминает жителям и гостям города, что отдых в необорудованных местах несет угрозу жизни и здоровью.
Для купания необходимо выбирать официальные, специально оборудованные пляжи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов. Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.
Жителя Феодосии задавило катером в поселке Орджоникидзе. Жителя Феодосии задавило катером во время купания в море в бухте Двуякорная недалеко от поселка Орджоникидзе.
Пьяный водитель устроил ДТП в Симферополе, уходя от погони. 22-летний нетрезвый житель крымской столицы уходя от преследования правоохранителей совершил столкновение с автомобилем. Его задержал наряд вневедомственной охраны.
Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму. Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма.
В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса
За 24 августа на территории Крыма зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру
Ученые из Университета Падуи в Италии заявили, что миру в ближайшее время угрожает новая опасная пандемия.
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП
Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.
15 часов назад
Жителя Феодосии задавило катером в поселке Орджоникидзе
16 часов назад
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму
Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.