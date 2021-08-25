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Водный кризис

В Росссии возбудили уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала

20:26 среда, 25 августа 2021
В Росссии возбудили уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала

фото © Новости Крыма

Главное следственное управление Следкомитета России возбудило уголовное дело в связи с перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, дело расследуется по статье 358 УК РФ (экоцид).

«После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», – заявила Петренко.

После того, как весной 2014 года в Херсонской области возвели дамбу на Северо-Крымском канале, подача днепровской воды на полуостров прекратилась.

«Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира», – добавила Петренко.

Отмечается, что соленость Сиваша за последние шесть лет выросла втрое. Сократились популяции животных, в том числе занесенных в Красную книгу России и Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение. В июле текущего года сообщалось, что перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на флору и фауну Лебяжьих островов на северо-западе Крыма.

Также, как отметили в Следкоме, перекрытие канала повлияло на качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это связано с последовавшим за перекрытием повышением предельно допустимых норм солености и жесткости, что негативно отражается на здоровье людей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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