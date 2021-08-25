Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса ● В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент ● Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19 ● В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса
фото © strana.ua
За 24 августа на территории Крыма зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 299 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4710 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 299 человек, выздоровевших за весь период – 58 277 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент. По состоянию на 24 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19. Учебный год в Севастополе несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и прогнозируемый рост заболеваемости начнется первого сентября.
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса. За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.
Клиники Севастополя отказывают пациентам с направлениями от частных врачей. Попасть на процедуру в государственную поликлинику Севастополя по направлению, выписанному врачом частной клиники, не получится. И тот факт, что порой направления выписывает тот же специалист, что и в госучреждении, значения не имеет.
В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса
За 24 августа на территории Крыма зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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