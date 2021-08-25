В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины под катером

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Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего водителя катера.

Он подозревается в нарушении правил безопасности, что повлекло смерть человека, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что днем 24 августа текущего года мужчина, управляя моторным судном Gelios 560, в Двуякорной бухте напротив поселка Орджоникидзе допустил нарушение правил нахождения на воде. Следуя с небезопасной скоростью и не оценив обстановку, он совершил наезд на находящегося в воде 58-летнего местного жителя, ударив его винтом моторного судна. Пострадавшему была причинена травма левой ноги, от которой он скончался», – рассказала Постнова.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначен ряд экспертиз.

Накануне сообщалось, что 58-летнего жителя Феодосии задавило катером, оснащенным надувным устройством для прыжков в воду.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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