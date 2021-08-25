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Коронавирус в Крыму

В Крыму резко выросла смертность от коронавируса

19:02 среда, 25 августа 2021
В Крыму резко выросла смертность от коронавируса

фото © rbc.ru

Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.

От общего числа умерших от коронавируса в Крыму за весь период пандемии на последний месяц пришлось 20% летальных случаев. Об этом сегодня на оперштабе по противодействию COVID-19 сообщила начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За весь период наблюдения, то есть за полтора года, 20% – это летальные случаи, которые приходятся на последние четыре недели», – сказала Пеньковская.

За прошедшую неделю число смертей от коронавируса в Крыму составило 101 случай. Максимальное число летальных случаев от COVID-19 за неделю – 105.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сразу 20 случаев гонконгского гриппа выявили в Крыму. Специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили 20 случаев заболевания гриппом Н3N2 (гонконгский грипп) в Крыму на этой неделе.

COVID-19 бьет по Севастополю: умерших все больше. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса. За 24 августа на территории Крыма зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции.

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.

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