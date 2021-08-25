В Крыму резко выросла смертность от коронавируса

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Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.

От общего числа умерших от коронавируса в Крыму за весь период пандемии на последний месяц пришлось 20% летальных случаев. Об этом сегодня на оперштабе по противодействию COVID-19 сообщила начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За весь период наблюдения, то есть за полтора года, 20% – это летальные случаи, которые приходятся на последние четыре недели», – сказала Пеньковская.

За прошедшую неделю число смертей от коронавируса в Крыму составило 101 случай. Максимальное число летальных случаев от COVID-19 за неделю – 105.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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