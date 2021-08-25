Культура
В Крыму пройдут кастинги в балет TODES
Самая большая в России кастинг-платформа «Таврида.АРТ» проведет 120 кастингов, 25 из них пройдут на площадке одноименного фестиваля в Крыму с 8 по 12 сентября.
Среди партнеров заявлены: Балет Аллы Духовой TODES, лейбл «СОЮЗ МЬЮЗИК», проект Первого канала «Dance Революция», Бизнес-школа RMA, Digital Art EXPO, Международный колледж информационных технологий IThub college, Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, «MYME.Центр поддержки артистов», Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», а скоро присоединятся и другие знаковые проекты.
Молодые деятели культуры и искусств смогут пройти отбор в популярные шоу и флагманские медиапроекты, на стажировки в передовых компаниях и организациях. Например, несколько победителей кастинга получат места в студии-школе Аллы Духовой TODES.
«В ходе кастинга мы отберем троих подающих надежды танцоров, которые будут награждены бесплатным годовым обучением в студии-школе TODES. Наши воспитанники попадают в атмосферу большой и дружной семьи. Дети обретают уверенность в себе, становятся ловкими, хорошо чувствующими свое тело. Они учатся слушать и слышать музыку, ощущать ее настроение и ритм, выражать эмоции через красоту танца!», – рассказывает Алла Духова.
Каждый день на сайте арт-кластера открываются новые направления кастингов. Всего кастинг-платформа «Таврида.АРТ» представит 120 кастингов, 95 из которых пройдут в онлайн-формате. Продюсер кастинг-платформы Татьяна Османская рассказала о том, какие перспективы ждут участников в этом году:
«Мы собрали множество уникальных возможностей для творческих и целеустремленных ребят. Благодаря нашей платформе они могут не только попасть во флагманские шоу, но и пройти творческие стажировки в передовых компаниях наших партнеров. Если вы точно знаете, в какой сфере хотите развиваться и делать карьеру, наши стажировки позволят вам достичь личностного и профессионального роста, ведь самая важная помощь – помощь на старте карьеры. Кстати, в этом году мы открыли три новых направления: «Спорт», «Бизнес и развитие», «Общественная деятельность».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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