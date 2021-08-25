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Происшествия

В Крыму полицейский-боксер в одиночку задержал троих любителей «солей»

08:39 среда, 25 августа 2021

В Симферопольском районе полицейский в одиночку задержал троих подозреваемых в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Инцидент произошел в пригородном поселке Строгановка.

Старший лейтенант полиции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю Вячеслав Володькин заметил в лесопосадке троих молодых людей, и их поведение ему показалось подозрительным. Заметив человека в погонах, мужчины попытались скрыться. Однако полицейский не растерялся и, догнав их, задержал.

Во время личного досмотра у одного из них, 33-летнего мужчины, был обнаружен и изъят прозрачный полиэтиленовый пакет, предположительно, с «солями». То, что изъятое является наркотическим веществом, подтвердила и химическая экспертиза экспертно-криминалистического центра МВД.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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