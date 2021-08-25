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Власть

В Крыму подорожал «набор первоклассника»

13:40 среда, 25 августа 2021

Чтобы собрать первоклассника в этом году в Крыму родителям потребуется 18 тыс. 504 рубля для мальчика и 21 тыс. 560 рублей для девочки.

Об этом сообщает Управление Федеральной службы Государственной статистики по Крыму и Севастополю. По сравнению с прошлым годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 4,3%. Для девочки — на 3,9%.

В Южном федеральном округе дешевле всего собрать в школу ребенка в Республике Калмыкия, дороже всего покупка набора первоклассника обойдется в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Востребованными для современного школьника стали гаджеты: смартфон (10 тыс. 855 рублей), планшетный компьютер (11 тыс. 389 рублей), ноутбук (36 тыс. 302 руб.).

Обучение в частных школах составляет в среднем 12 тыс. 854 рубля в месяц, дополнительные занятия с детьми — 252 руб. за академический час.

Праздничный букет из 5 цветов ко Дню знаний обойдется примерно в 473 рубля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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