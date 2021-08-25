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Происшествия

В Крыму парапланерист столкнулся с легковым автомобилем

09:28 среда, 25 августа 2021

В Крыму парапланерист врезался в легковой автомобиль.

Опытный инструктор по парапланеризму тренировался в Каче. Порывом сильного ветра его отнесло и бросило на припаркованную неподалеку иномарку.

Спорстмена с переломом носа, руки и ребер госпитализировали в реанимацию. У автомобиля помят кузов и разбито одно из стекол. Хозяин авто оценил ущерб примерно в 90 тысяч рублей.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, крымчане отмечают, что инцидент произошел в водоохранной зоне, где парковка запрещена.

В тексте использованы материалы: Новый день

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