В Крыму на линейки 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

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Масштабная подготовка к предстоящему учебному году ведется в Крыму, работа образовательных организаций так же, как и в прошлом году, предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

Особый формат предполагают и школьные линейки 1 сентября, сообщила сегодня на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

«Праздничный день 1 сентября – День знаний – должен пройти для всех детей, но в разобщенном формате. Для первых классов линейка проводится в параллелях на свежем воздухе. На линейку будут допущены только те родители, которые предоставят QR-код о вакцинации и будут находиться в маске, соблюдая социальную дистанцию», – заявила Лаврик.

Она добавила, что в школах будут организованы специальные пункты пропуска для родителей.

По словам главы республиканского минобраза, для девятых и одиннадцатых классов линейки тоже будут проводиться по параллелям, с соблюдением социальной дистанции. Однако на линейки к старшеклассникам родителей не допустят. «Для остальных классов праздник проводится или в классных кабинетах, или на улице тоже без присутствия родителей», – сказала Лаврик.

Что касается организации самого учебного процесса, то, по информации министра, учеба будет проводиться по специально разработанному расписанию, посещение столовой – по графику. В новом году продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий между классами.

Кроме того, серьезные требования предъявляются к подготовке зданий образовательных учреждений к учебному году: организация ежедневных утренних фильтров при входе в здания с обязательной термометрией и недопущением скопления обучающихся при входе, усиление дезинфекционного режима, наличие необходимого запаса средств индивидуальной защиты и рециркуляторов воздуха.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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