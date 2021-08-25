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Происшествия

Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченца

14:19 среда, 25 августа 2021
Суд мягко наказал угрожавшего крымским силовикам чеченца

фото © Новости Крыма

Участника конфликта в Симферополе попросили не носить с собой оружие.

Мировой суд Симферополя вынес постановление в отношении одного из чеченцев, устроивших драку в центре крымской столицы.

Согласно документу, который опубликовал «Крымский канал» в Telegram, участнику конфликта запретили в течение года хранить и носить оружие без его конфискации. Каким образом мужчина будет исполнять вердикт суда о лишении права хранения некофискованного оружия – не уточняется.

Пользователи, комментирующие постановление, возмутились столь снисходительным наказанием для одного из тех, кто угрожал расправой местным росгвардейцам и полицейским.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал правоохранителей, проводивших задержание чеченцев, за то, что они делали это слишком мягко. Губернатор возмутился, почему виновные «не валялись мордами на земле, и почему их не увозили за ноги по земле».

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