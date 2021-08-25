Сразу 20 случаев гонконгского гриппа выявили в Крыму

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Специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили 20 случаев заболевания гриппом Н3N2 (гонконгский грипп) в Крыму на этой неделе.

Об этом сегодня на заседании штаба по распространению коронавирусной инфекции сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«К сожалению, я должна сказать, что за последнюю неделю у нас на территории полуострова зафиксировано 20 случаев гриппа Н3N2. Причем эти случаи лабораторно подтверждены в научно-исследовательским центре Роспотребнадзора «Вектор», – рассказала она. – И такой циркуляции вирусов гриппа на территории полуострова в летний период у нас не было еще никогда, что является еще одной особенностью эпидемического сезона этого года.

Пеньковская подчеркнула, что во избежание микст-инфекции (смешанной инфекции) в этом эпидсезоне крымчанам рекомендуется пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

Гонконгский грипп – острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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