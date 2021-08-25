Происшествия
Разбойника из Симферополя на четыре года отправили в колонию строгого режима
Суд приговорил 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя крымской столицы к 4 годам тюрьмы и ограничению свободы еще на год за разбой с применением оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«В марте этого года подсудимый, находясь в гостях у малознакомого жителя Симферополя, совместно распивал с ним спиртные напитки. Под надуманным предлогом он попросил у хозяина нож, а когда получил его в руки – потребовал передать все деньги, имевшиеся в квартире. Затем злоумышленник избил и связал хозяина квартиры, похитив свыше 52 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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