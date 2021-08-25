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Происшествия

Разбойника из Симферополя на четыре года отправили в колонию строгого режима

Суд приговорил 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя крымской столицы к 4 годам тюрьмы и ограничению свободы еще на год за разбой с применением оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В марте этого года подсудимый, находясь в гостях у малознакомого жителя Симферополя, совместно распивал с ним спиртные напитки. Под надуманным предлогом он попросил у хозяина нож, а когда получил его в руки – потребовал передать все деньги, имевшиеся в квартире. Затем злоумышленник избил и связал хозяина квартиры, похитив свыше 52 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму полицейский-боксер в одиночку задержал троих любителей «солей». В Симферопольском районе полицейский в одиночку задержал троих подозреваемых в совершении преступления.

Мечтавшая об отдыхе в Крыму россиянка перевела мошеннику 91 тысячу рублей. Мошенники продолжают обманывать желающих отдохнуть в Крыму, сообщает МВД .

Крымчанин украл сигареты на 700 тысяч рублей. Житель Бахчисарайского района Крыма приехал в село Калиновка Ленинского района ночью, чтобы ограбить продуктовый магазин.

22-летний рецидивист ограбил собутыльника в Керчи. Житель Керчи сообщил полиции о пропаже из его квартиры 140 тысяч рублей.

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