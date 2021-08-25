Потоп в Крыму
Развитие сюжета: На объектах культурного наследия в Керчи ввели ЧС из-за подтоплений ● Достопримечательности Большого каньона Крыма разрушены ● Под Керчью начали строить искусственную дамбу ● Аэропорт Симферополя не выдержал испытания ливнем ● Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи
Под Керчью построили дамбу для защиты от паводков
фото © kerchinfo.com
Строители завершили возведение дамбы в селе Бондаренково под Керчью, в районе реки Булганак.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В селе Бондаренково завершено возведение дамбы. Строительство объекта инженерной защиты организовано с целью предотвращения негативного воздействия воды, – сообщили в администрации. – Дамба будет служить надежной защитой от подтоплений и не даст размыть территорию в случае подъема уровня воды в реке Булганак».
Работы проводились совместными силами администраций Керчи и Ленинского района. Руководил процессом Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма.
Строительство дамбы началось 20 августа. Летние наводнения на востоке Крыма показали, что Керчь в значительной мере подтапливается из-за подъема уровня реки Булганак, которая берет начало в районе села Бондаренково рядом с городом. В обычное время река является маловодной, ее длина составляет 7 километров, впадает она в Керченский пролив.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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