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Потоп в Крыму

Под Керчью построили дамбу для защиты от паводков

Под Керчью построили дамбу для защиты от паводков

фото © kerchinfo.com

Строители завершили возведение дамбы в селе Бондаренково под Керчью, в районе реки Булганак.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В селе Бондаренково завершено возведение дамбы. Строительство объекта инженерной защиты организовано с целью предотвращения негативного воздействия воды, – сообщили в администрации. – Дамба будет служить надежной защитой от подтоплений и не даст размыть территорию в случае подъема уровня воды в реке Булганак».

Работы проводились совместными силами администраций Керчи и Ленинского района. Руководил процессом Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Строительство дамбы началось 20 августа. Летние наводнения на востоке Крыма показали, что Керчь в значительной мере подтапливается из-за подъема уровня реки Булганак, которая берет начало в районе села Бондаренково рядом с городом. В обычное время река является маловодной, ее длина составляет 7 километров, впадает она в Керченский пролив.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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