Власть
НАТО планирует усилить позиции в Черноморском регионе
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что в будущем НАТО планирует усилить свои позиции в Черноморском регионе.
Об этом он сказал во время панели саммита «Крымской платформы».
«Аннексия Крыма – это касалось не только Украины и не только Черноморского региона. Речь идет об общей структуре, архитектуре, системе норм и правил, которые были вообще приняты в мире. Именно поэтому это вызывает столько эмоций и мыслей на данный момент. Это важный вопрос для жителей Украины, для крымских татар, для меньшинств и всех людей, которые на данный момент находятся под давлением в Крыму. Но это также чрезвычайно важный звоночек для всех нас, для НАТО. С 2014 года мы многое сделали, мы начали усиливать восточный фланг, Балтийского моря и Черного», – заявил Джоанэ.
Он также подчеркнул, что, если говорить о международном патрулировании в районе Черного моря, то, конечно же, НАТО «должны и могут делать еще больше».
«На данный момент мы проходим процесс огромной трансформации по подходам к безопасности. Сейчас, когда мы с вами находимся тут, наши политические лидеры выстраивают новые подходы и готовятся к Мадридскому саммиту для того, чтобы пересмотреть концепцию перестройки НАТО… Мы учимся у наших друзей, Украины и Грузии, потому что, к сожалению, вы были под влиянием агрессии, войны со стороны России, вы под влиянием гибридной войны, кибератак... Мы очень серьезно к этому относимся, в дальнейшем все больше будет сделано для того, чтобы усилить позиции в регионе и дальше поддерживать Украину и Грузию», – сообщил замгенсека НАТО.
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