На полигоне ТКО в Севастополе обнаружены серьезные нарушения

На мусорном полигоне «Первомайская балка» в Севастополе выявлено 31 нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщили в региональном управлении Росприроднадзора, полигон эксплуатацию без лицензии, отходы закапывают на объекте, не включенном в ГРОРО. Кроме того, хоронят отходы, запрещенные к захоронению и содержащих полезные компоненты.

«По результатам проверки возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, три из которых направлены в суд, в том числе по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ, предусматривающее в качестве наказания административную приостановку деятельности объекта», – сообщили в ведомстве.

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