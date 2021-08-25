На АЗС Крыма возник дефицит газа

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Пожар на газохимическом комплексе под Новым Уренгоем привел к дефициту газового топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе крупной региональной топливной компании.

«На 24 августа на некоторых АЗС республики действительно существует дефицит сжиженного углеводородного газа (СУГ). Он образовался из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое», - сообщили в ведомстве.

Предприятие служило основным поставщиком сырья для заводов, производящих газовое топливо для автомобилей. В результате сформировался дефицит СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где крымские топливные сети закупают продукцию.

Собеседник издания отметил, что ситуацию мог бы исправить Астраханский завод по переработке топлива.

Однако он закрыт на профилактические работы до октября.

Несмотря на достаточно сложную ситуацию, перебои с поставками газомоторного топлива не отразятся на работе крупных крымских предприятий, поскольку имеющиеся запасы отпускаются только по ранее оплаченным талонам.

По словам представителя пресс-службы топливной компании, это сделано для того, чтобы предприятия, которые используют данный вид топлива, могли работать в нормальном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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