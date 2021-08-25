Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется

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Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.

«России удалось захватить Крым потому, что Украина не стала защищаться», считает бывший президент Леонид Кучма. Такое мнение он высказал в интервью УП.

«Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это «отрезали и съели», - отметил Кучма.

«Но оккупация -«это временно и мы свое вернем», - считает экс-президент.

«Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться», - отметил он.

При этом причины ситуации на Донбассе, по его словам, диаметрально противоположные с Крымом, «потому что Украина начала отвечать оккупантам».

«Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия», - сказал Кучма.

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