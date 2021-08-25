Происшествия
Крымский растаман медленно убегал от полиции в центре Севастополя
Странное поведение человека заинтересовало полицию и прохожих.
Сегодня в социальных сетях появилось видео с мужчиной, который не без усилий пытается перейти дорогу в центре Севастополя. Странное поведение человека в желтой футболке автор ролика объяснил действием наркотиков и написал, что на инцидент никак не отреагировали появившиеся в кадре полицейские.
Подобное заявление опровергли представители УМВД России по г. Севастополю. В пресс-службе правоохранительного органа подчеркнули, что сотрудники полиции задержали героя опубликованного видео.
В полиции отметили, что от освидетельствования 31-летний житель Евпатории отказался, но признался в том, что употреблял в злополучный день алкоголь и марихуану. В отношении него был составлен административный материал.
За употребление наркотических средств без назначения врача ему грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Решение по этому делу должен вынести суд.
В тексте использованы материалы: Форпост
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