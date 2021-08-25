Крымский растаман медленно убегал от полиции в центре Севастополя

Странное поведение человека заинтересовало полицию и прохожих.

Сегодня в социальных сетях появилось видео с мужчиной, который не без усилий пытается перейти дорогу в центре Севастополя. Странное поведение человека в желтой футболке автор ролика объяснил действием наркотиков и написал, что на инцидент никак не отреагировали появившиеся в кадре полицейские.

Подобное заявление опровергли представители УМВД России по г. Севастополю. В пресс-службе правоохранительного органа подчеркнули, что сотрудники полиции задержали героя опубликованного видео.

В полиции отметили, что от освидетельствования 31-летний житель Евпатории отказался, но признался в том, что употреблял в злополучный день алкоголь и марихуану. В отношении него был составлен административный материал.

За употребление наркотических средств без назначения врача ему грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Решение по этому делу должен вынести суд.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пройдут кастинги в балет TODES. Самая большая в России кастинг-платформа «Таврида.АРТ» проведет 120 кастингов, 25 из них пройдут на площадке одноименного фестиваля в Крыму с 8 по 12 сентября.

Какой сегодня праздник 25 августа. Сегодня, 25 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 24 августа. Сегодня, 24 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 23 августа. Сегодня, 23 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.