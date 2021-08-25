Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +22
море +26

Происшествия

Крымский растаман медленно убегал от полиции в центре Севастополя

Странное поведение человека заинтересовало полицию и прохожих.

Сегодня в социальных сетях появилось видео с мужчиной, который не без усилий пытается перейти дорогу в центре Севастополя. Странное поведение человека в желтой футболке автор ролика объяснил действием наркотиков и написал, что на инцидент никак не отреагировали появившиеся в кадре полицейские.

Подобное заявление опровергли представители УМВД России по г. Севастополю. В пресс-службе правоохранительного органа подчеркнули, что сотрудники полиции задержали героя опубликованного видео.

В полиции отметили, что от освидетельствования 31-летний житель Евпатории отказался, но признался в том, что употреблял в злополучный день алкоголь и марихуану. В отношении него был составлен административный материал.

За употребление наркотических средств без назначения врача ему грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Решение по этому делу должен вынести суд.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пройдут кастинги в балет TODES. Самая большая в России кастинг-платформа «Таврида.АРТ» проведет 120 кастингов, 25 из них пройдут на площадке одноименного фестиваля в Крыму с 8 по 12 сентября.

Какой сегодня праздник 25 августа. Сегодня, 25 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 24 августа. Сегодня, 24 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 23 августа. Сегодня, 23 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резко выросла смертность от коронавируса

В Крыму резко выросла смертность от коронавируса

Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.

Водный кризис
В Росссии возбудили уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала

В Росссии возбудили уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Главное следственное управление Следкомитета России возбудило уголовное дело в связи с перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Главное за сегодня

Кадровая агония: в Симферополе накануне выборов сложилась патовая ситуация

В Симферополе менее чем за месяц до выборов сложилась патовая ситуация: власть вообще и муниципальную в частности необходимо срочно реабилитировать в глазах горожан, но заниматься этим некому.

11 часов назад

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса

За 24 августа на территории Крыма зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации